VIDEO – Angri. Legge rilancio: il Senatore Santillo illustra l’Eco Bonus

Angri. Ristrutturare casa gratis, grazie a bonus fiscali del 110%.

È questa l’opportunità consentita dalle misure sugli incentivi fiscali in edilizia contenute nel Decreto Legge “Rilancio” che sta polarizzando l’attenzione dell’intera filiera dell’edilizia e degli addetti ai lavori, professionisti in primis, che guardano con interesse ai provvedimenti per un rilancio dell’intero comparto, già in crisi decennale e ora ulteriormente penalizzato dall’emergenza Coronavirus.

















I dettagli.













L’ha illustrata ad Angri il Senatore Agostino Santillo accompagnato dalla senatrice Lusia Angrisani e dalla deputata Virginia Villani.