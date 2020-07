VIDEO – Napoli. L’Accademia Nazionale Pizza DOC di nuovo in Corsia

Per il secondo anno l’Accademia Nazionale Pizza Doc ha organizzato la pizza in corsia. L’evento si è svolto presso l’Ospedale pediatrico Pausilipon









Napoli. L’Accademia Nazionale Pizza DOC di nuovo in Corsia.

Una pizza per regalare un sorriso, per essere un mezzo di solidarietà, per condividere un momento al fianco di bambini e genitori che ogni giorno sono costretti ad affrontare una battaglia per la vita.

















Anno secondo.

L'evento si è svolto presso l'Ospedale pediatrico Pausilipon, con il patrocinio della regione Campania a sostegno dell'ARLI, l'associazione Onlus regionale leucemia infantili.













L’impegno dell’ARLI.

Il lavoro dell’ARLI: un impegno quotidiano verso gli ospiti della struttura ospedaliera, al fianco delle famiglie, un punto di riferimento che garantisce sostegno. Malgrado il periodo post COVID -19, particolarmente delicato, Pizza in corsia ha mantenuto l’impegno, confermando la mattinata di pizze e sfizioserie particolari.