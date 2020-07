VIDEO – Polis. Umberto Postiglione: una visione politica regionale

Il ritorno di Umberto Postiglione.

Torna alla politica attiva e si candida a supporto del governatore uscente Vincenzo De Luca alle prossime elezioni regionali. Umberto Postiglione già Prefetto di Palermo e Sindaco di Angri.













Esperienza al servizio del territorio.

La sua esperienza decennale come Sindaco di Angri, e quella successiva e prestigiosa di Prefetto di Agrigento e poi nel 2011 Prefetto di Palermo lo hanno spinto a dare il suo contributo per tentare di perorare a Palazzo Santa Lucia la causa della provincia. Conosce bene il territorio come spiega in questa lunga intervista rilasciata a Tiziana Zurro e svela tanti aspetti che la politica attuale sembra avere perso nel tempo.