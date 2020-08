Angri. Coniglietti gettati tra i rifiuti salvati dagli operatori ecologici.

Erano intenti nella raccolta differenziata quando alla loro vista si è presentata una scena raccapricciante. Due coniglietti gettati nel cassonetto del metallo. Stremati sono stati raccolti dagli operatori di Angri Eco Servizi: Giovanni d’Ambrosio e Giovanni Tramonto che li hanno messo in salvo.

Il fatto.

Il fatto si è consumato in Via Salvatore di Giacomo. Sdegno social per l’atroce abbandono dei piccoli animaletti, che come tanti quattro zampe, e altri animali da affetto di questi tempi, sono stati abbandonati al loro destino se non fossero stati provvidenzialmente salvati dai due operatori della “speciale”.