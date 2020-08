Angri. Covid19, donna in ospedale

Covid 19, un caso di positività ad Angri. Lo annuncia il sindaco su Facebook.

“Purtroppo una nostra concittadina, non collegata agli eventi che hanno interessato il comune di Sant’Antonio Abate, è risultata positiva al Covid-19 ed ora è ricoverata in ospedale – scrive il primo cittadino – L’Asl di competenza, con la quale sono in continuo contatto, sta effettuando tamponi su tutti coloro che nelle ultime settimane hanno partecipato ad eventi nei locali di Sant’Antonio Abate, dove si sono registrati i focolai di contagio. Questi concittadini sono stati già avvisati di mettersi in quarantena fiduciaria, per tutelare la loro salute e quella delle persone al loro fianco”.