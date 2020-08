Angri: primo concorso letterario, la proclamazione dei vincitori.

E’ slittata di qualche giorno la proclamazione dei vincitori del Primo Concorso Letterario indetto da Il Circolo delle Arti. Ai primi di agosto, anziché il 31 luglio 2020, è stata resa nota, con pubblicazione al sito www.ilcircolodellearti.it , la classifica dei vincitori categoria senior e junior, nonché i nomi dei giurati che hanno svolto il proprio ruolo con impeccabile serietà e professionalità nel Concorso letterario “Da come eravamo a come saremo passando per come siamo – pagine di vita vissuta durante la quarantena che ha cambiato il mondo”.

Gli elaborati e la giuria.

Tra i 132 elaborati presentati via mail, provenienti da 16 regioni italiane,? sono pervenute 22 pagine di diario, 18 lettere,45 poesie e 47 racconti distribuiti tra 12 partecipanti junior e 120 senior. I membri della giuria che saranno presenti anche al momento della serata di premiazione sono stati: Carmine Lanzieri Battaglia, Presidente de Il Circolo delle Arti; Giuseppina Rita (Pinarita) De Stefano, Vicepresidente de Il Circolo delle Arti; Daniela Longobardi, Sociologa; Angela Tortora, Dirigente Scolastico.

I vincitori delle varie categorie.

Con giudizio unanime hanno decretato vincitori della Categoria Junior: Primo classificato (premio in denaro di euro 100,00) con voti 135/160 CARO DIARIO di Filippo Rimondi (Santarcangelo di Romagna – Rimini); Secondo classificato (targa ricordo) con voti118/160 DA COME ERAVAMO A COME SAREMO di Luigi Liguori (Gragnano – Napoli); Terzo classificato (targa ricordo) con voti 109/160 DAL MIO DIARIO di Maria Rosaria Pontecorvo (S. Egidio del Monte Albino – Salerno). Vincitori Categoria Senior: Primo classificato (premio in denaro euro 200,00) con voti 153/160 SCIVOLATI di Antonella Grimaldi (Angri – Salerno); Secondo classificato (targa ricordo) con voti 134/160 UN VOLO CHARTER SUL TERRAZZO di Pina Rinaldi (Alberobello – Bari); Terzo classificato (targa ricordo) voti 131/160 UNA CLASSE DA CONVINCERE di Lucia Bollina (Milano). Menzioni speciali sono state riconosciute ad alcuni elaborati che riceveranno una targa ricordo. Oltre a quelli premiati, tutti i lavori ritenuti meritevoli saranno raccolti in un volume stampato dalla casa editrice Gutemberg e presentato al pubblico in autunno.