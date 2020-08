Buone notizie per chi resta a casa in questo Ferragosto.

Il mercato settimanale del sabato è stato confermato, con medesimo orario e modalità, anche per la giornata festiva del 15 agosto. Ad annunciarlo è Enrico de Vivo portavoce dell’associazione di categoria Assocampania.

Ferragosto anomalo per i commercianti.

Per quanto riguarda i negozi si assisterà a un ferragosto anomalo quest’anno. La gran parte dei commercianti resterà chiusa per pochi giorni e molti già il 17, in virtù della chiusura forzata dei mesi di lockdown, ma anche perché la preoccupazione di fare ferie è alta, riapriranno osservando solo pochissimi giorni di riposo.

La paura di andare in ferie.

Il rischio contagio è più attuale che mai così come le restrizioni, inoltre gli assembramenti sono molto pericolosi come all’inizio della pandemia, scoraggiando partenze e uscite. Si è detto poi che, alla crisi sanitaria, se non si presterà la massima attenzione si aggiungerà oltre a quella che già si sta affrontando, una crisi economica senza paragoni e questa situazione di incertezza spaventa ancora di più gli imprenditori.

Lo studio della Confesercenti Campania.

Secondo uno studio della Confesercenti Campania sarà un Ferragosto al lavoro per il 52% delle aziende nei settori abbigliamento, ristorazione, bar, supermercati e parrucchieri. Rispetto al 2019 nello specifico non possono permettersi di andare in vacanza ad agosto il 9% in più di negozi di abbigliamento (in generale il 21% non chiuderà mai ad agosto), il 17% in più nella ristorazione (sempre aperta per l’89% dei casi) e il 21% in più dei bar rispetto a dodici mesi fa.

Insomma un quadro non troppo roseo quello che si sta vivendo nel commercio e per le imprese in genere.

Aldo Severino.