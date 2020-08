Covid, un positivo a Nocera Inferiore

Covid19, un nuovo caso positivo a Nocera Inferiore. Lo conferma il sindaco Manlio Torquato.

“L’ASL ci comunica la presenza di un nuovo caso positivo a Nocera.

Sebbene la situazione sia del tutto controllata e non desti alcun allarme ritengo nuovamente doveroso invitare come fatto di recente alla prudenza massima tutti – dichiara il sindaco-

Per evitare chiusure che sarebbero devastanti ma ancor più il rischio della ripresa del contagio siamo prudenti: mascherina nei luoghi chiusi e distanziamento all’aperto.

Igiene delle mani costante senza portale alla bocca o agli occhi Dobbiamo saper convivere e tenere sotto controllo la situazione. In questo senso,rammento a tutti le ordinanze regionali che limitano l’apertura dei locali tipo bar fino alle 01 di notte o alle 02 nei fine settimana.Abbiamo chiesto alle Forze dell’ordine e alla Prefettura di supportare i necessari controlli in città Senza allarmismo inutile ma con un po’ di impegno e serietà da parte di tutti”