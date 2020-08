Crolla soffitto al Loreto Mare, tragedia sfiorata. Polemiche e dure critiche. Lamiere contorte, calcinacci, sedie rovesciate. E quanto rimasto in terra dopo il crollo del soffitto della Radiologia.

Dopo essere stato riconvertito a Covid hospital e poi, a meno di un mese di distanza, chiuso (in gran parte) per mancanza di pazienti, lo storico presidio subisce un altro duro colpo.

Ed è un miracolo, dice un infermiere, che durante un turno e l’altro, quei locali fossero vuoti.

Non si è trattato della semplice caduta di un pannello coibentato ma di più elementi, causata da una progressiva e continua infiltrazione di acqua dal piano superiore.

A farne le spese sono state le tecnologie nello studio: computer, scrivania, stampante.