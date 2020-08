Maltempo: notte di tregua poi dalle 6 di domani nuova allerta

Notte di tregua e poi, dalle 6 alla mezzanotte di domani nuova allerta meteo in Campania. Fino dalle 20, secondo quanto rende noto la Protezione Civile, sul territorio regionale restera' in vigore l'allerta meteo gialla

Notte di tregua e poi, dalle 6 alla mezzanotte di domani nuova allerta meteo in Campania. Fino dalle 20, secondo quanto rende noto la Protezione Civile, sul territorio regionale restera’ in vigore l’allerta meteo gialla, per piogge e temporali. Un nuovo avviso scattera’ poi, per la giornata di domani, dalle 6 del mattino alle 23.59. Si prevedono “Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensita’. Possibili raffiche nei temporali”. La criticita’ idrogeologica connessa al quadro meteo e’ Gialla.

I fenomeni temporaleschi sono caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidita’ di evoluzione. Si prevedono possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi. Tra i rischi segnalati: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse. La Protezione civile della Regione Campania, informa ancora il comunicato, ricorda agli enti competenti di porre in essere o mantenere attive tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni in corso e quelli attesi per la giornata di domani. Ansa