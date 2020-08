Michele Russo: “Io, continuerò a lavorare a Scafati e per la città”

"Per me quell’impegno è scolpito nella roccia, e io sono fermamente intenzionato a mantenervi fede, dedicandomi alla città, per tutta la consiliatura"









Scafati. La nota di chiarimento di Michele Russo, consigliere comunale di “Insieme per Scafati” in viste delle prossime elezioni regionali.

In diversi mi chiedono se sia candidato alle elezioni regionali. A tutti sempre la stessa garbata risposta: negativa. Molti forse non ricordano cosa ripetevo spesso nella campagna elettorale della candidatura a Sindaco dello scorso anno. Spiegavo che non avevo avuto il “coraggio” di dire di no a quanti mi chiedevano di rendermi disponibile per una città che si trovava in condizioni complicate, cosa che sapevamo benissimo, a differenza di quanti fanno finta di scoprirlo oggi.

Con altrettanta franchezza chiarivo che non ero sceso in campo per costruire una carriera politica, considerando quell’impegno un semplice gradino di una scala verso altri traguardi.







L’impegno.

È vero, non sempre i politici dicono la verità, e quindi i cittadini spesso dimenticano anche cosa gli sia stato promesso, attribuendo alle dichiarazioni dei candidati l’importanza delle parole scritte sulla sabbia. Per me quell’impegno è scolpito nella roccia, e io sono fermamente intenzionato a mantenervi fede, dedicandomi alla città, per tutta la consiliatura, svolgendo il ruolo che ci è stato assegnato dall’elettorato sia pur per poche centinaia di voti: quello di oppositori.



















L’opposizione ha il dovere di controllare, contrastare ciò che ritiene dannoso, avendo come fine sempre il bene della comunità. Iniziative e progetti devono essere messi in campo essenzialmente da chi ha la maggioranza per governare e quindi i numeri per far passare i provvedimenti.













Il fallimento del centro – destra.

Con l’occasione apprezzo l’impegno che tanti, anche nella nostra città, stanno assumendo per concorrere alle regionali nelle liste del centro – sinistra. Non si può, inoltre, non prendere atto di quelle candidature che pur provenienti dall’area locale del centro – destra sosterranno il presidente Vincenzo De Luca. È la dimostrazione che non ritengono credibile la proposta politica del centro destra a livello regionale, e prendono le distanze anche da quello locale, deludente e dannoso per la città. Auguro a tutti gli amici candidati una serena campagna elettorale. Io, continuerò a lavorare a Scafati e per Scafati.

Michele Russo