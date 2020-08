Nocera Inferiore. Parte la riqualificazione di Via Rea, Via Pucci e Via Napoli

Questa mattina è stata pubblicata la determina a contrarre per la gara di affidamento n°1678 con oggetto: “Intervento di riqualificazione e ridisegno Via Rea, Via Pucci e Via Napoli fino all’ incrocio con Via D’ Alessandro. Lotto 1”.

Il progetto complessivo che l’amministrazione Torquato ha inserito nel programma triennale 2019 – 2021, prevede l’ intervento sull’intero tratto viario che va dall’incrocio di via D’Alessandro fino all’altezza della ex Caserma Tofano. Il primo lotto ad essere realizzato sarà il tratto di via Napoli, dall’incrocio con via D’Alessandro fino all’incrocio con via Astuti. Esso prevede il riassetto della carreggiata carrabile con nuovi marciapiedi su ambo i lati al fine di eliminare la sosta selvaggia a bordo corsia.

Sarà introdotta, poi, una pista ciclabile che delimiterà l’area pedonale e realizzata una nuova piazza con aree verdi in corrispondenza dell’ingresso dell’ Istituto IPSSEOA.