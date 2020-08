Nocera Inferiore. Vertenza Cruciani, incontro al Comune

Questa mattina nella Sala Gruppi del Comune di Nocera Inferiore, si è tenuto l’incontro, voluto dall’ assessore Franza, tra l’ Avv. Bellacosa e l’ Avv. Onori, in rappresentanza legale dell’ azienda Maglital, cui fa capo la Cruciani Salerno di Fosso Imperatore e i dipendenti, tutelati da Lucia Pagano, referente del Sindacato CISAL. La vicenda cominciata nel 2018 vive ancora uno stato di agitazione. Si attende la data dell’ Udienza di approvazione del Concordato, dalla quale dipenderà la sorte dei 40 lavoratori salernitani. Al momento non è ancora dato conoscere, per vincoli di riservatezza, il nuovo investitore italiano che rileverà l’ azienda. L’ assessore Franza, al termine del confronto ha aggiunto: “Come Amministrazione stiamo seguendo questa vicenda e ci auguriamo che alla data del 27 Novembre, si trovi una soluzione definitiva a favore dei tanti lavoratori in attesa di risposte”.