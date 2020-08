Noleggio auto protagonista della mobilità per l’estate 2020

Lo dice uno studio promosso da Aniasa (Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici).

Con la diffidenza verso i sistemi di trasporto collettivo, a causa del possibile rischio contagio da Coronavirus, l’auto costituisce il principale strumento di mobilità. Liberare la mente, spingere il piede sull’acceleratore e guardare il paesaggio scorrere fuori dal finestrino per riassaporare l’agognato piacere di guida.

L’estate 2020 si presenta con un’unica, grande certezza: con le dovute precauzioni è forte il desiderio di tornare a viaggiare. La scelta di una vacanza “Made in Italy” risulta essere quella privilegiata.

Secondo i dati diffusi tre Italiani su dieci hanno scelto di utilizzare un’auto a noleggio. In questa fase di ripartenza e di difficoltà economiche per molte famiglie, il noleggio costituisce la modalità più efficiente, sicura ed economica per raggiungere le proprie mete di vacanze.

Anche un’ulteriore indagine avviata da Jaguar Land Rover Italia conferma che il trend principale che caratterizza la mobilità post Covid19 è l’utilizzo della propria automobile, considerata come unico mezzo in grado di garantire elevati standard di sicurezza e di privacy in qualsiasi spostamento.