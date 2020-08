Noleggio, soluzione perfetta per i neopatentati

Il comparto automotive guarda sempre più con attenzione verso la categoria dei giovani automobilisti.

Il noleggio a lungo termine è la soluzione perfetta per i giovani neo patentati, ma soprattutto per i genitori che si trovano ad affrontare una spesa in più in casa.

Le norme parlano chiaro. Secondo l’articolo 117 del Codice della Strada, i neopatentati per i primi 12 mesi non possono guidare auto con un rapporto tra il loro peso e la potenza superiore a 55 kW per tonnellata. In nessun caso, inoltre, la potenza dell’auto guidata può superare i 70 kW – 95 cavalli. Le limitazioni sono restrittive ed il più delle volte non si adeguano al mezzo famigliare già presente.

Il noleggio a lungo termine si presenta come una soluzione in grado di offrire alle famiglie un pieno controllo dei costi ed un livello di sicurezza elevato rispetto all’acquisto di un veicolo.

Infatti, una volta stabilito l’auto ed gli optional desiderati, il canone mensile all inclusive resterà costante per tutta la durata del noleggio. Senza sorprese! Inoltre, i mezzi a noleggio permettono di avere un controllo in remoto del veicolo. Una sicurezza non indifferente per un genitore.

È possibile richiedere la formula di noleggio a lungo termine che permette di interrompere il contratto dopo 24 mesi, in modo da poter richiedere un’auto di cilindrata superiore o semplicemente diversa.