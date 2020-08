Ottaviano – Terzo positivo COVID dopo rientro dalle vacanze

Terzo positivo COVID dopo rientro dalle vacanze.

Ottaviano registra il suo terzo caso di positività al COVID -19. A darne notizia è il primo cittadino Luca Capasso sulla sua social page: “L’ASL ci ha appena comunicato un altro contagio – scrive Capasso – anche lui componente della comitiva di ragazzi che ha fatto le vacanze in un’altra regione. Era già in isolamento insieme alla famiglia ed era una notizia che in qualche modo ci aspettavamo. Domattina andrà in vigore l’ordinanza, che prevede l’obbligo dell’uso della mascherina anche all’aperto, dalle 19,00 alle 6,00 del giorno successivo. Ci saranno controlli e sanzioni fino a 1000 euro, mi raccomando per l’ennesima volta: prudenza e attenzione”.













L’avvertimento di De Luca.

Proprio sulla scorta di questi nuovi focolai il governatore De Luca starebbe pensando di richiudere i confini regionali per evitare una nuova ondata di contagi. “Abbiamo verificato, negli ultimi giorni, che l’80 per cento dei contagi registrati deriva da contatti con cittadini provenienti o rientranti dall’estero. È indispensabile sottoporre quanti arrivano o rientrano dall’estero all’obbligo di quarantena in relazione ai voli provenienti da Paesi a rischio” dice Vincenzo De Luca.

















Controllo e prevenzione.

“Sono indispensabili il controllo della temperatura corporea ma anche test sierologici, e una stretta rigorosa sui controlli, altrimenti diventerà inevitabile la chiusura delle frontiere – afferma – L’invito ai cittadini è di rispettare rigorosamente le misure di precauzione e prevenzione previste, senza le quali va evitato di avere contatti con quanti, anche familiari, rientrano da viaggi all’estero”.