Pagani. Anna Rosa Sessa aderisce a Forza Italia

“E’ CON GRANDE PIACERE ED UN PIZZICO DI EMOZIONE CHE ANNUNCIO L’ADESIONE A FORZA ITALIA DI ANNA ROSA SESSA- HA DICHIARATO IL PORTAVOCE DI FORZA ITALIA PAGANI SAVERIO D’ALESSIO- L’INGRESSO DELL’EX SINDACO FACENTE FUNZIONI NEL NOSTRO PARTITO RAPPRESENTA UN MOMENTO DI GRANDE CRESCITA PER IL PARTITO CHE HA INTESO AVVIARE, SUL TERRITORIO, UN PERCORSO DI RINNOVAMENTO E DI RAFFORZAMENTO. AD ANNA ROSA SESSA NON SOLO IL COMPITO DI CONTRIBUIRE ALL’APPUNTAMENTO ELETTORALE ORMAI IMMINENTE MA, ANCHE E SOPRATTUTTO, QUELLO DI RENDERE IL PARTITO SEMPRE PIU’ RADICATO NEL TESSUTO SOCIALE CITTADINO. SIAMO CERTI CHE CON IL SUO CONTRIBUTO DI IMPEGNO, COMPETENZA ED IDEE POTREMMO RAGGIUNGERE NUOVI E STIMOLANTI TRAGUARDI”.

“SONO DAVVERO FELICE- HA DICHIARATO ANNA ROSA SESSA- DI ADERIRE AL PROGETTO DI FORZA ITALIA, UN PARTITO DI CENTRO DESTRA IN CUI MI RICONOSCO DA SEMPRE PER I SUOI VALORI DI LIBERTA’ E DEMOCRAZIA. RINGRAZIO L’ONOREVOLE MARZIA FERRAIOLI E IL COORDINATORE SAVERIO D’ALESSIO PER LE ATTENZIONI CHE MI HANNO RISERVATO. INSIEME LAVOREREMO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER LE QUALI SARO’ IN CAMPO IN PRIMA PERSONA NELLA LISTA DI FORZA ITALIA, METTENDO A DISPOSIZIONE LA MIA ESPERIENZA E LE MIE COMPETENZE, E PER LA COSTRUZIONE DI UN PARTITO SEMPRE PIU’ RADICATO SUL TERRITORIO CITTADINO”