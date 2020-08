Pagani. Lega: “Il candidato è Alfonsa Mattino”

La Lega attraverso il suo Coordinatore Dott. Massimiliano Vuolo con l’avallo dei vertici Provinciali e Regionali, “onde sgombrare il campo da qualsiasi ricostruzione fantasiosa, comunica alla città che il proprio candidato Sindaco era ed è L’Avv. Alfonsa Mattino”.

“Probabilmente qualcuno ha interpretato la parola cambiamento come un cambio di campo che non è ne é mai stato un pensiero che ci ha pervaso la mente, certamente cercare il coinvolgimento di civiche provenienti da altre culture politiche diverse poteva essere in questo momento storico per Pagani un momento di distensione sociale e politica, ma certamente tenendo presente che la guida di un eventuale coalizione non poteva non essere una donna o un uomo con una identità precisa di Centro destra- si legge in una nota – Pagani merita una nuova classe dirigente,ed in questa ottica facciamo appello ad uomini e donne che si vogliono impegnare per averla, mettendo al primo posto Pagani ed i Paganesi”.