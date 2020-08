Rapinato mentre fa jogging. Caccia al malvivente napoletano

E’ stato rapinato del suo borsello da un bandito armato di pistola mentre stava facendo jogging in una zona del napoletano.

Il fatto è accaduto questa mattina alle 6.

La vittima è stata bloccata mentre correva per allenarsi.

Il rapinatore, secondo una prima ricostruzione dei fatti, gli ha puntato l’arma al volto per costringerlo a consegnare il borsello con soldi e documenti, per poi scappare in sella a uno scooter. Poco dopo la vittima si è recata in caserma per sporgere denuncia. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Portici.