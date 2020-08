Roccapiemonte. Accertato secondo caso di positività

Il Sindaco Carmine Pagano e’ stato notiziato dall’Asl che una seconda persona di Roccapiemonte, sottoposta a tampone nelle scorse ore, e’ positiva al Covid 19. Ha avuto contatti con il giovane che era rientrato in citta’ da un paese estero, il quale quindi, prima di rimanere a casa, ha intrattenuto rapporti con altri soggetti. Il Sindaco Pagano informa altresi’ che si stanno ricostruendo i contatti avuti da questa seconda persona risultata positiva al Coronavirus. Altri tamponi hanno invece dato esito negativo. I test proseguiranno gia’ in serata. Questo quanto dichiarato dal Sindaco Pagano: “C’era il forte rischio che altra gente poteva essere stata contagiata dal giovane rientrato dall’estero perche’, rispetto alle prime e diverse notizie, costui aveva intrattenuto contatti con persone che subito dopo sono state attenzionate. Stiamo lavorando in maniera incessante per continuare a monitorare la situazione, con un coordinamento efficace che speriamo possa portare a risultati importanti. In prima linea come sempre gli Assessori Terrone, Fabbricatore, la Polizia Locale, la Protezione Civile, tutti i volontari di associazioni afferenti al Comitato Operativo. Ai cittadini non posso che fare le solite raccomandazioni, ormai note dall’inizio della pandemia. Mi rivolgo infine ai piu’ giovani: avevo avuto da qualche tempo la sensazione che avessero mollato un po’ la presa, nonostante i nostri continui avvisi alla prudenza. Ecco perche’ il Comune di Roccapiemonte ha costantemente chiesto di osservare ogni precauzione sanitaria legata al protocollo anti virus. Mi aspetto un maggiore senso di responsabilita’ affinche’ si possano scongiurare conseguenze piu’ gravi”.