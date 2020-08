S.Antonio Abate. Torna la serie de: “Il Castello delle cerimonie”

Torna la serie de: “Il Castello delle cerimonie”, i nuovi episodi in onda sempre su Real Time, dal 4 settembre.









S.Antonio Abate. Si era sparsa la voce che “Il Castello delle cerimonie”, il programma di successo di Real Time diventato famoso con il nome “Il Boss delle cerimonie”, modificato dopo la morte di don Antonio Polese, padrone di casa indiscusso del Grand Hotel La Sonrisa, non sarebbe andato più in onda. Real Time, invece ha comunicato che i nuovi episodi torneranno in onda in seconda serata a partire dal 4 settembre con puntate registrate prima e dopo l’emergenza Covid.

Location messa in sicurezza.

Il pubblico vedrà, quindi, come le coppie di sposi, affronteranno le misure di sicurezza, rese necessarie dalla pandemia, durante lo svolgimento della loro giornata indimenticabile, nella location per matrimoni per antonomasia. I dati dei fan che guardano la serie tv, sono talmente alti che il gruppo di Real Time non solo non interromperà la realizzazione della serie, ma aggiungerà a partire, sempre da settembre, su Food Newtwork : “In cucina con Imma e Matteo” un programma che aprirà le porte della cucina della padrona di casa, la famosa Donna Imma, figlia ed erede del compianto Don Antonio, che condividerà con il pubblico le ricette della tradizione culinaria partenopea apprese dalla madre Rita, a sua volta vedova di don Antonio Polese. Ricordiamo che Il programma è uno dei più longevi della proposta Real Time e viene esportato anche all’estero. Infatti va in onda in Inghilterra con il titolo My Crazy Italian Wedding e in altri 19 paesi nel mondo.

