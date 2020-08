San Valentino Torio: Enzo Ferrante ufficializza la sua candidatura a fianco di Strianese.

L’ assessore Enzo Ferrante, tra i primi eletti alle scorse elezioni amministrative, ufficializza e conferma la sua candidatura con l’attuale Sindaco Ing. Michele Strianese e la lista civica “Insieme per San Valentino”.

Il candidato di tutti, sempre pronto all’ascolto, al confronto, al dialogo diretto, senza mai perdere di vista i valori dell’umiltà e della coerenza che lo contraddistinguono.

Durante questi cinque anni di amministrazione sempre con impegno e dedizione, ha lavorato in prima linea sulle problematiche afferenti alle deleghe conferite, il tutto in sinergia con i giovani del territorio, le associazioni, le imprese locali.

Grande partecipazione e manifestazione di stima e affetto durante un incontro tenutosi nelle scorse sere a sostegno dell’ assessore per la sua ricandidatura con l’obiettivo di continuare insieme a fare grandi cose per il paese.