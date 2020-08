Sarno – Uso abusivo del fax della scuola, funzionario nei guai

Utilizza il fax dell’istituto scolastico di Sarno per inviare documenti personali, nei guai 67enne.

L’uomo, funzionario scolastico di origini nocerine, ora dovrà affrontare il giudice dopo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla procura di Nocera Inferiore.

E’ accusato di peculato per uso improprio di un dispositivo fax.

La vicenda è finita al centro del procedimento penale istruito dall’ ufficio di Nocera Inferiore dopo un accertamento della polizia giudiziaria, divenuto fonte di prova agli atti del fascicolo.

Secondo le ricostruzioni, il dipendente 67enne – collaboratore coordinato e continuativo presso la scuola di Sarno – avendo la disponibilità del fax in uso alla scuola e in particolare al suo ufficio, incaricato di pubblico servizio, «per fini personali e non istituzionali, disattendendo il regolamento interno scolastico e linea telefonica per inviare un contratto, falsamente compilato, a un operatore telefonico».

Dunque, un indebito utilizzo di beni di pubblica utilità, contravvenendo al regolamento interno della scuola.