Siano. Divieto somministrazione bibite in vetro dopo le ore 19.00

Fioccano le sanzioni per violazione dell’ordinanza del Sindaco Giorgio Marchese che dispone il divieto di somministrazione di bibite in vetro dopo le ore 19. Pugno duro del comando di polizia municipale guidato dal Cap. Dionisio Salvatore da circa 4 mesi. Gli agenti della polizia municipale hanno ricevuto diverse segnalazioni e dopo aver predisposto servizi mirati proprio in occasione della festa del santo patrono hanno accertato le irregolarità di un gestore di distributore automatico bevande. Rischia una sanzione da 5 mila a 30 mila euro come previsto dal Tulps. Giorni fa erano stati sanzionati diversi ambulanti non in regola con la documentazione relativa ai veicoli. Per loro diverse sanzioni al codice della strada. Proprio l’amministrazione Marchese ha dato particolare attenzione al fenomeno dell’ambulantato in trasferta che penalizza l’economia locale