VIDEO – Angri. Voto. La civica Grande Angri ancora al fianco di Ferraioli

Angri. Voto. La civica Grande Angri ancora al fianco di Ferraioli.

Ci sono obiettivi raggiunti e quelli che devono essere necessariamente raggiunti con una eventuale continuità amministrativa. Da queste considerazioni riparte la civica “Grande Angri” lista ammiraglia della coalizione di Cosimo Ferraioli Sindaco che nelle scorse ore si è presentata alla cittadina. Tra gli obiettivi raggiunti l’approvazione, dopo anni, del PUC, l’importante strumento urbanistico che nei prossimi anni darà nuovo slancio al territorio.





















Le politiche sociali.

Anche le politiche sociali sono state ridefinite senza non poche difficoltà in attesa della costituzione dell’azienda consortile per i servizi del piano di Zona sub ambito 01/02. L’appello rivolto dal consigliere Massimo Sorrentino è quello di stemprare gli animi in vista della volata finale che dovrebbe portare alle urne il prossimo 20 settembre.