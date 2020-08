VIDEO – Scafati. Cantiere stop. Prigionieri dei lavori alla rete fognaria

“I cantieri per la realizzazione della rete fognaria chiusi per ferie peggio del COVID”. Così Alba Carotenuto titolare del popolare Bar situato in Via Martiri d’Ungheria dopo la decisione dell’amministrazione Salvati d’interrompere i lavori alla rete fognaria nella zona per la pausa estiva

Peggio del COVID.

Una situazione critica aggravata anche dalla contemporanea chiusura del Corso Nazionale tra via Montegrappa e via Cesare Battisti.



























La rivolta dei commercianti.

L’associazione dei commercianti “Scafati cresce” si scaglia contro la decisione dell’amministrazione d’interrompere i lavori alla rete fognaria che stanno mettendo in ginocchio quello che resta del comparto commerciale locale.