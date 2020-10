Ordinanza in via precauzionale per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di Giovedì 15 Ottobre 2020

Allerta meteo. Ad Angri domani le scuole restano chiuse.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di #allerta_meteo con criticità idrogeologica di livello arancione, valevole a partire dalle 18 di oggi fino alle 18 di domani Giovedì 15 ottobre.

Pubblica incolumità.

Al fine di garantire la pubblica incolumità di tutti i cittadini e dei nostri ragazzi, abbiamo firmato un’ordinanza in via precauzionale per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di Giovedì 15 Ottobre 2020.

Si invita, inoltre, la cittadinanza a non sostare vicino ad edifici pericolanti ed alberi e all’uso degli autoveicoli solo in caso di necessità.

È fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali di far rispettare l’ordinanza sindacale.