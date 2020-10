Pagani. Covid al Mercato ortofrutticolo. Fezza scrive a De Prisco

Contagi al Mercato ortofrutticolo. Fezza scrive al sindaco.

La consigliera comunale Enza Fezza ha provveduto a inoltrare una richiesta al Sindaco di Pagani e all’Assessore alle attività produttive, a seguito dei contagi che risultano all’interno del Mercato Ortofrutticolo. “Vista l’importanza e la centralità della struttura per la nostra città e per la nostra economia e il nostro commercio, è necessario che venga fatto uno screening di massa agli operatori del mercato, per evitare che vi sia un vero e proprio focolaio che travolga la struttura, fino a portarla a un eventuale chiusura che porterebbe danni ingenti dal punto di vista economico per i nostri cittadini”.











Maggiori controlli.

“È necessario, inoltre, che si faccia un controllo maggiore agli accessi e si aumenti la sicurezza della struttura, attraverso la vigilanza interna, già presente in struttura. Il mio – sottolinea Fezza – è un mero sollecito all’amministrazione, vista la fase di emergenza sanitaria ed economica che ha travolto la nostra città sono disposta a cooperare, affinché la città possa uscirne nel migliore dei modi”.