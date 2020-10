Oggi sono numerosi gli italiani che vivono in maniera green, o che quantomeno pensano di farlo. In realtà ci sono diversi piccoli passi quotidiani che possiamo muovere in direzione della salvaguardia dell’ambiente

Ambiente e casa: come vivere in maniera sostenibile tra le mura domestiche

Oggi sono numerosi gli italiani che vivono in maniera green, o che quantomeno pensano di farlo. In realtà ci sono diversi piccoli passi quotidiani che possiamo muovere in direzione della salvaguardia dell’ambiente, e non si è mai troppo attenti. In sintesi, chiunque può migliorare, anche andando oltre le “solite” azioni a favore del pianeta, come la mobilità ecosostenibile (mezzi pubblici e bici). Si parla soprattutto degli sprechi di casa, dato che è in questo ambiente che si concentra spesso la maggior parte delle sviste e dei problemi. È dunque il caso di approfondire questo argomento, soprattutto in un periodo come l’attuale in cui si passa più tempo del solito tra le mura domestiche.

Consigli per vivere ecosostenibile in casa

Il primo consiglio utile è di cambiare fornitore di energia: si possono dunque consultare i siti di settore per cercare un’offerta sulla luce che sia green e di conseguenza rispettosa del pianeta. Questo ci dà la possibilità di sfruttare le energie rinnovabili senza installare impianti costosi come il fotovoltaico a casa. Il tutto senza dimenticarci che non basta cambiare fornitore, e che bisogna agire in modo concreto sulla riduzione degli sprechi energetici in casa.

Il secondo step è arredare green, perché anche le nostre scelte in termini di stile pesano sull’ecosistema. Ci sono molti materiali che ci consentono di farlo, premiando anche le nostre strategie di home decor, come il sughero e il legno certificato PEFC. Pietre e marmi vari sono al 100% ecologici, oltre che atossici, e lo stesso discorso vale per le vernici a base acquosa.

La terza questione riguarda gli elettrodomestici: si può diventare dei maghi con il risparmio ma, se a casa si ospitano apparecchi vecchi, il tutto viene vanificato. Per questo, si consiglia di investire nell’acquisto degli elettrodomestici classe A+++, che abbattono drasticamente gli sprechi idrici e di energia elettrica. Costano, ma è una spesa che si ripaga in un tempo brevissimo.

Un altro investimento da fare riguarda l’efficientamento energetico dell’edificio, dunque la coibentazione della casa e l’installazione degli infissi termoisolanti. Queste soluzioni permettono di evitare le fughe di calore verso l’esterno e l’ingresso del freddo in casa (o viceversa). Anche in questo caso ci si trova di fronte ad una spesa importante, ma che potrà essere recuperata velocemente.

L’ultimo suggerimento riguarda l’attenzione alla tavola. È infatti importante scegliere i prodotti biologici e a chilometro zero, perché non fanno uso di pesticidi e non sfruttano i terreni coltivi oltre le loro possibilità. Inoltre, essendo a km 0, non pesano sull’ambiente anche per una questione di inquinamento legato al loro trasporto.

In conclusione, ogni giorno è un giorno buono per trovare nuove opzioni per andare incontro al pianeta, e per vivere in modo sostenibile.