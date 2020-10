Angri. Pronto il ricambio del governo locale, anche se, come ha dichiarato lo stesso Ferraioli, il lavoro per lui e la sua giunta “non si è mai fermato”. Attesa per i nomi...

Angri. In dirittura d’arrivo la composizione della giunta.

In via di definizione la nuova Amministrazione comunale guidata da Cosimo Ferraioli che pochi giorni fa, è stato proclamato sindaco per la seconda volta consecutiva e con lui è stato proclamato ufficialmente il nuovo consiglio comunale, con tutti gli esponenti di maggioranza e di minoranza.

Un ricambio auspicato.

Pronto il ricambio del governo locale, anche se, come ha dichiarato lo stesso Ferraioli, il lavoro per lui e la sua giunta “non si è mai fermato”. Attesa per i nomi, mentre il paese ha necessità di ripartire in alcuni comparti e di continuare a seguire una linea di gestione, dove il solco è stato già tracciato. Ci sono delle certezze, con alcuni nomi già trapelati, mentre su altri il nodo resta ancora da sciogliere.

Il ruolo della lista “Grande Angri”.

Per la lista “Grande Angri” dovrebbero essere riconfermati gli attuali assessori uscenti: Pasquale Russo e Maria D’Aniello. Per la lista “Noi con Cosimo”, Antonio Mainardi dovrebbe ricoprire l’incarico di vicesindaco mentre sicura la riconferma per l’uscente Maria Immacolata D’Aniello.

Le altre liste.

La lista “Cosimo Ferraioli sindaco”, dopo vari incontri e riunioni e secondo voci di corridoio, avrebbe individuato nel commercialista Antonino Morvillo un tecnico esterno per ricoprire il ruolo di assessore esperto, senza un nulla di fatto. La scelta potrebbe ricadere sulla new entry, Diana Speranza D’Antuono, una delle donne che in questa tornata elettorale ha sbaragliato i pronostici.

Possibile assessorato anche per Giusy D’Antuono, pure lei nuova al mondo della politica angrese. La sua nomina darebbe spazio in consiglio comunale a Salvatore Mercurio.

Aldo Severino