Angri. Ferraioli vara l’esecutivo, molte riconferme

Squadra che vince non si cambia! Deve essere stato questo il motto del sindaco Ferraioli che per il secondo mandhato ha confermato la sua precedente giunta. Tra le new entry il vicesindaco Antonio Mainardi, Bonaventura Manzo che si occuperà di contenzioso, personale e agricoltura e Angela Maria Malafronte con delega alla comunicazione all’innovazione tecnologica e all’attuazione del programma.

Maria D’aniello continuerà ad occuparsi di politiche sociali, politiche giovanili e commercio. Maria Immacolata D’Aniello resta in squadra con delega all’ambiente e al patrimonio. Francesco Ferraioli è stato riconfermato assessore allo sport. A Pasquale Russo è stata nuovamente conferita la delega all’urbanistica.