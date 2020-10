Angri/S.Antonio Abate. Svincolo S.S. 268: il giallo di Via Paludicella.

Certamente è un segnale di divieto posto sulla strada di confine tra Angri e Sant’Antonio Abate. Strada che dovrebbe essere interessata da lavori di ampliamento come previsto dal progetto per la connessione della S.S. 268 con il nuovo svincolo autostradale della A3.











Lavori fermi al palo.

Lavori per la connessione fermi al palo e che dovrebbero essere completati entro il prossimo anno come afferma la società di gestione della rete. Sul posto a fare chiarezza, sul segnale e sulla effettiva consistenza dei lavori il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli che chiede, prima dell’apertura dello snodo autostradale, la messa in sicurezza della bretella di collegamento con il suo territorio cercando di evitare un flusso veicolare non “suo”.