Campania: Annarita Patriarca capogruppo Forza Italia in Consiglio Regionale.

Sarà Annarita Patriarca il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Campania. “L’elezione di Annarita Patriarca a capogruppo regionale di Forza Italia Campania segna un punto di svolta nella ricostituzione di un gruppo dirigente che costruirà un’alternativa al malgoverno delle sinistre”, commenta Fulvio Martusciello, europarlamentare di Forza Italia.

Martusciello: “Nuove basi per una nuova Forza Italia”.

“Si mettono le basi – aggiunge Martusciello – per una nuova Forza Italia capace di rappresentare realmente i territori, capace di fare un’opposizione dura e intransigente al governo di De Luca, capace di costruire un’alternativa ai cattivi sindaci dei Comuni capoluoghi della Campania. L’elezione di Annarita Patriarca è anche un riconoscimento alla militanza, Annarita è in Forza Italia dal 1994, alla lealtà e alla fedeltà a Silvio Berlusconi. Ringrazio personalmente il capogruppo uscente Armando Cesaro per aver ricoperto nei cinque anni precedenti in maniera egregia e soddisfacente questo ruolo”, conclude Martusciello.