Coronavirus. De Luca: stop movida, chiusi locali senza posti a sedere.

“Le attività che non hanno posti a sedere e lavorano per asporto, in quanto questo determina assembramenti, saranno vietate. È una misura inevitabile, dobbiamo evitare assembramenti davanti ai locali e in orari notturni. Deve essere bloccata la movida, è inutile fare appelli al senso di responsabilità, abbiamo percentuale d’irresponsabili che non capiscono le cose più elementari”.

Lo annuncia Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta Facebook