Covid: De Luca, da venerdì lockdown alle 23

“Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco. Il blocco di tutte attivita’ e della mobilita’ da questo fine settimana in poi”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Volevamo partire – ha detto – dall’ultimo week end di ottobre ma partiamo ora. Si interrompono le attivita’ e la mobilita’ alle 23 per contenere l’onda di contagio. Alle 23 da venerdi’ si chiude tutto anche in Campania come si e’ chiesto anche in Lombardia”. (ANSA).