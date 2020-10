Covid19 – A Sarno muore una donna ricoverata in rianimazione

Sarno è una comunità che oggi si stringe nel dolore per la morte di una donna, 89enne, risultata positiva al Covid e ricoverata da diversi giorni in rianimazione al Covid Center di Scafati. Dalle prime notizie che giungono, pare fosse affetta da patologie pregresse.

A darne notizia , il vice sindaco ed assessore alla Protezione Civile, Roberto Robustelli.

“Abbiamo ricevuto notizia dall’Asl e dal dipartimento di prevenzione della dipartita di una nostra concittadina che era risultata positiva al Covid, ricoverata nel reparto di rianimazione del Covid Center di Scafati.

Ci stringiamo come comunità al dolore della famiglia alla quale esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ed il sostegno. La città di Sarno sta dando prova di grande unione in un periodo difficile per tutti. Non dobbiamo dimenticare, però, chi sta vivendo momenti terribili, chi combatte in prima linea, chi soffre nel silenzio e spesso solitudine della propria abitazione, chi è negli ospedali.

Chiedo a tutti comprensione, collaborazione, sensibilità. Facciamo sentire la forza di questa comunità nel rispetto delle regole, con comportamenti che aiutino tutti a superare questa seconda ondata di contagi”