De Luca, da lunedì ok alla riapertura scuole elementari

“Autorizziamo da subito progetti speciali scolastici per bambini disabili e autistici e da lunedìanche le attivita’ delle scuole elementari”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della sua visita al covid residence dell’Ospedale del Mare a Napoli.

“C’e’ stata una riunione poco fa tra l’assessore alla scuola Fortini e le organizzazioni scolastiche che hanno concordato sulle misure per la scuola su cui anche il Tar ci ha dato ragione. Ovviamente per le elementari i dirigenti scolastici devono rivolgersi alle Asl per garantire che ci siano condizioni sicurezza. Il presupposto per riaprire deve essere la garanzia delle condizioni sanitarie e questa garanzia non puo’ essere scaricata sui presidi ma sulle Asl”. (ANSA).