La mappa degli accessi nell’agro. I cimiteri in tempo di Covid

La mappa degli accessi nell’agro. In giro nei cimiteri in tempo di Covid.

In piena pandemia e con il numero dei contagiati sui territori comunali che stanno raggiungendo cifre allarmanti, molti cittadini si stanno chiedendo se sia giusto mantenere aperti o chiusi i cimiteri. Sono molteplici le ordinanze dei sindaci del circondario, ognuno ha interpretato a suo modo cosa fare nel periodo di Ognissanti e per la Commemorazione dei defunti.

Angri resta aperto.

Dalla pagina social del sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli scrive: ” In occasione della Celebrazione di Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti, abbiamo deciso con un’ordinanza che il Cimitero Comunale resterà aperto dalle ore 07:30 alle ore 19:00, sia il 1 che il 2 Novembre. Abbiamo rinunciato a molte cose in questi mesi – dice il Sindaco – e come città stiamo dimostrando di saper affrontare questo periodo nero. Pertanto, invitandovi all’attenzione più assoluta, vi comunico che potremo fare visita ai nostri cari anche quest’anno”.



















Sarno apertura con drastici controlli.

A Sarno l’accesso al Cimitero Comunale sarà consentito, dalle ore 7.00 alle ore 17.00 con i varchi di accesso su via Sarno – Palma e su via Casasale, con percorsi differenziati per l’entrata e l’uscita, mediante opportuna segnaletica. Accessi, adeguatamente scaglionati e dilazionati, consentiti solo a coloro che indossano i dispositivi di sicurezza (mascherine), previo controllo della temperatura che dovrà essere inferiore ai 37,5 gradi.

Chiusi a Scafati, San Marzano, Sant’Egidio, San Valentino e Pagani.

Anche a San Marzano sul Sarno il cimitero sarà chiuso nei giorni delle ricorrenti festività, così come disposto dalla prima cittadina Carmela Zuottolo. Anche a Scafati il cimitero di Via Della Gloria terrà i cancelli chiusi così come “suggerito” da ordinanza regionale, decisione presa già da qualche settimana. Pagani resta chiuso come ha ribadito e comunicato in anticipo il sindaco Lello De Prisco. Chiusura anche a S.Egidio del Monte Albino.

Michele Strianese sindaco di San Valentino Torino, il 2 novembre deporrà una corona di fiori all’interno del cimitero, vietandone però l’ingresso e inviterà tutti ad accendere un cero sui balconi, per omaggiare i defunti. Insomma scelte diverse le una dalle altre, anche perché non c’è stata una cabina di regia unica. La regione Campania infatti in tutto questo ha emanato una nota che recita così: “Al fine di evitare assembramenti, nei giorni 1 e 2 novembre 2020, è fortemente raccomandata la chiusura dei cimiteri”, lasciando ai sindaci di attuare tutte le misure sanitarie atte a contenere i contagi. Una curiosità: in un piccolo comune della Sicilia, il sindaco entrerà da solo nel cimitero comunale, portando, a nome di tutti, il saluto ai suoi concittadini defunti.











Cava e Nocera Inferiore ingressi contingentati.

A Cava de Tirreni, il sindaco Servalli, farà entrare all’interno del camposanto i suoi concittadini, in modo contingentato e in rigoroso ordine alfabetico, spalmati nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre, oltre che accompagnarli con navette gratuite. Utilizzerà il metodo che addottò il sindaco di Angri, Ferraioli, nella prima parte di pandemia, che gli valse gli onori delle cronache nazionali, solo che lui mandò i cittadini a fare la spesa al supermercato.

Orario continuato e contingentato dalle ore 7.00 alle ore 17,30 al fine di evitare concentrazioni di persone a Nocera Inferiore. Stabilito un varco d’ingresso (quello principale) e uno di uscita obbligatoria (Via Raffaele Buoninconti). L’ ingresso sarà scaglionato previo controllo della temperatura e con attenta osservazione del numero degli accedenti. Permanenza massima 30 minuti.

Nel territorio dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno non saranno svolte celebrazioni eucaristiche, in cappelle o all’aperto, all’interno o immediatamente all’esterno dei cimiteri in occasione del 1° novembre e del 2 novembre. Lo comunica l’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi, spiegando che la decisione è stata presa «per motivi precauzionali e non senza sofferenza». Ci saranno però accessi contingentati e controllo della temperatura con termo scanner all’ingresso del cimitero di Salerno.













Nel Napoletano anche a Sant’Antonio Abate cancelli chiusi.

Anche tanti comuni del napoletano hanno adottato la linea della chiusura totale dei cimiteri in questo periodo. A Sant’Antonio Abate la sindaca Ilaria Abagnale comunica: “Presa con forte rammarico la decisione di dover chiudere il Civico Cimitero per le giornate del 1 e 2 Novembre. Siamo consapevoli di quanto queste due giornate siano importanti per la cittadinanza, perché per tradizione il periodo che ruota attorno a Ognissanti e Giorno dei morti è il momento in cui il velo tra il cielo e la terra si fa particolarmente sottile.”

Aldo Severino