Luci d’Artista a Pasqua? L’ok dei commercianti salernitani

Una proposta portata all’attenzione propria da commercianti, albergatori di Salerno e Provincia. Un’ idea per recuperare l’evento ed anche gli introiti che Luci d’Artista garantisce.

Così una cordata di albergatori, riunitisi nell’aggregazione Destino Salerno, ha lanciato l’iniziativa per recuperare le perdite di questo periodo, l’evento che era previsto per Natale e portarlo direttamente in primavera, per la Pasqua.

«Meglio Pasqua che niente – commenta Antonio Ventre dell’associazione I Mercanti del centro storico come racconta Il Mattino – Certo vanno ripensate ed occorrerebbe dare alla manifestazione un’impronta diversa. Ma farle adesso sarebbe da irresponsabili».