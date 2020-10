Nocera Inferiore. Cimitero comunale, ordinanza del sindaco

Il Sindaco ha disposto con apposita Ordinanza le misure di accesso dei cittadini al Cimitero comunale per la commemorazione dei defunti.

L’ apertura del Cimitero ai visitatori nelle giornate del 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre è stata disposta in orario continuato dalle ore 7.00 alle ore 17,30 al fine di evitare concentrazioni di persone.È stato stabilito, per ragione di prevenzione del contagio e nel rispetto delle normative in vigore ,un varco di ingresso( quello principale) e uno di un di uscita obbligatoria (Via Raffaele Buoninconti).

L’ ingresso sarà consentito in maniera scaglionata, previo controllo della temperatura e con un attenta osservazione del numero degli accedenti. Viene fatto obbligo di indossare i dispositivi personali di protezione ( mascherina) e di rispettare il distanziamento sociale con le persone diverse dal proprio nucleo familiare.

La permanenza all’ interno del Cimitero comunale è limitata a 30 minuti per ciascun visitatore ed il parcheggio delle auto nei parcheggi limitrofi sarà consentito per solo un’ora di tempo. Il mancato rispetto degli obblighi innanzi richiamati è sottoposto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3000,00. Il provvedimento potrà essere revocato, valutato l’andamento degli ingressi o per la disposizione di altri provvedimenti in materia da parte di Enti sovraordinati .