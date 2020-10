Nocera Inferiore. Pagamento annuale lampade votive perenni. Chiarimenti.

L’ ufficio ai servizi cimiteriali del Comune di Nocera Inferiore comunica che c’ è stato un errore nella compilazione dei bollettini recanti l’ importo dovuto per il pagamento annuale delle lampade votive. La somma da versare alle casse comunali è quella dell’ anno scorso(15,12 euro per il rinnovo e 60 per l’allaccio). L’invito è quello di non pagare il bollettino prestampato con l’ importo inesatto. L’ assessore con delega ai Servizi Cimiteriali, Immacolata Ugolino chiarisce: “Si è trattato di un errore dell’ ufficio preposto, al quale non si è riuscito ad ovviare in tempo. Quindi se ancora non si è pagato il canone luci votive perenni per l’anno 2020, l’importo è rimasto invariato ad euro 15,12 come da relativo Avviso”.