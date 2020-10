Nocera Inferiore. Procedono i lavori eseguiti dalla Provincia sul territorio comunale

Gli interventi di riqualificazione stradale eseguiti dalla Provincia di Salerno hanno interessato molte arterie cittadine. La programmazione dei lavori è partita su richiesta del presidente Strianese per consentire una rete viaria provinciale sempre più efficiente e sicura.

“L’ amministrazione comunale esprime soddisfazione per l’ impegno profuso dalla Provincia di Salerno. Fondamentale è stata anche la funzione di raccordo e collaborazione esercitata dal Consigliere Provinciale Fausto De Nicola, nonché presidente del consiglio comunale”, si legge in una nota.

Nel territorio nocerino, infatti sono stati conclusi molti interventi: la zona di confine con San Valentino Torio, la zona Chiesetta Fosso Imperatore e la zona della Beton Cave ( dove manca ancora segnaletica).

Attualmente sono in corso i lavori per la messa in in sicurezza della SP 6 strada provinciale che collega Sarno, San Valentino Torio e Nocera Inferiore e per sistemare la SP 434 (Via Padula a Nocera Inferiore).