Nocera Inferiore. Visita di Torquato alla Cittadella Giudiziaria.

Questa mattina il sindaco Manlio Torquato e il Dirigente Fontanella si sono recati alla Cittadella Giudiziaria per fare il punto delle misure anti covid adottate allo stato delle disposizioni in atto, che ancora non hanno stabilito normative ad hoc per il luogo in questione.

“La cittadella rappresenta un luogo sensibile al contagio a causa dell’ elevato flusso di persone che ospita quotidianamente, molti provenienti dai comuni viciniori dove i numeri del contagio destano preoccupazione”- ha dichiarato il Sindaco.











Le rassicurazioni.

Il Presidente del Tribunale Dott. Robustella ed il Procuratore Dott. Centore , congiuntamente al Presidente dell’ Ordine degli Avvocati Guido Casalino, hanno rassicurato sulle procedure di controllo e di limitazione alla diffusione del contagio attivate nella struttura giudiziaria. Sono stati difatti contingentati gli ingressi con la distribuzione di pass ai visitatori per il rispetto delle soglie di accesso ai locali, oltre che provveduto alla dotazione dei locali frequentati dal pubblico, di strutture in plexiglass e dei dispositivi di protezione personale. Le udienze già si svolgono a porte chiuse e a fasce orarie per agevolare il rispetto delle normative.













“La situazione è al momento sotto controllo, ma non si escludono interventi nel caso di un aumento dei contagi”- ha ribadito il Sindaco.