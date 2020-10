Nocera Superiore – Incidente sul lavoro, uomo perde un dito

Si procede per lesioni gravi. In azienda, insieme ai militari, hanno effettuato un sopralluogo anche i tecnici dello Spisal

Incidente sul lavoro. Uomo si ferisce ad una mano e perde un dito. E’ accaduto a Nocera Superiore, all’interno di un’azienda in via Nazionale impegnata nella realizzazione di carrelli elevatori ed escavatori.

L’uomo nel fare una manovra ad un macchinario pare sia finito con la mano in un incavo.

In ospedale il 40enne – come racconta Il Mattino – è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza, purtroppo non è stato possibile salvare il dito.

In azienda sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi del caso.

L’indagine, affidata al sostituto Anna Chiara Fasano, ha portato al sequestro del macchinario e all’avvio di un lavoro investigativo per stabilire eventuali responsabilità legate all’incidente.

Si procede per lesioni gravi. In azienda, insieme ai militari, hanno effettuato un sopralluogo anche i tecnici dello Spisal, per verificare il rispetto delle norme.