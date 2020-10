Nocera Superiore. Verde pubblico, ok al piano annuale

IL PIANO GREEN. Il nuovo Piano, varato dal sindaco Giovanni Maria Cuofano dopo un briefing di natura tecnica con l’Ufficio e con la ditta incaricata dei lavori, contempla e scandisce sotto il profilo delle tempistiche l’esecuzione delle attività di manutenzione riguardanti il verde cittadino. Nella riorganizzazione delle attività avviata alcune settimane fa sono state calendarizzate le potature delle alberature cittadine ed il relativo periodo d’intervento.

Vediamoli nel dettaglio.

DA GENNAIO AL 31 MARZO 2021. Potatura annuale di alberature decidue e sempreverdi da eseguirsi durante il periodo di riposo vegetativo. Le aree interessate dagli interventi sono: via San Pietro, villetta Portaromana, viale Europa, scuola di viale Europa, Area Peep, via del Santuario, parcheggio e scuola Marco Polo, via Russo, via Pecorari, villetta comunale, corso Matteotti, biblioteca comunale.

OTTOBRE/NOVEMBRE. Potatura delle palme in villa comunale e villetta Padre Pio.

Nel frattempo, sono in corso da inizio settimana, attraverso il gruppo giardinieri del Comune, le attività di alleggerimento delle chiome per le alberature posizionate in via Mazzini e nell’area della stazione ferroviaria.