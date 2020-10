Noleggio auto aziendali, quali scegliere con sistema Infotainment

Noleggiare a lungo termine un’auto aziendale con Infotainment, ossia con sistemi avanzati che garantiscono una connettività senza precedenti, è un gran vantaggio per la mobilità di manager e dipendenti. I driver delle macchine aziendali, infatti, definiscono spesso come una priorità la presenza di un sistema multimediale di buona qualità, attraverso il quale migliorare il comfort a bordo, ottimizzare la produttività ed aumentare la sicurezza durante la guida. La multimedialità, infatti, permette di coniugare l’innovazione tecnologica, con l’accesso a qualsiasi tipo di informazione per elevare prestazioni, consumi e comfort, all’intrattenimento a bordo.

In particolare, questi impianti consentono di ascoltare la musica in streaming; impostare la rotta con il navigatore satellitare; effettuare telefonate e videochiamate; consultare le notizie sul traffico; vedere film, serie TV e video; gestire e-mail messaggi social e SMS; vedere le previsioni del tempo; accedere alle applicazioni dello smartphone per ottimizzarne le funzionalità ed interagire senza utilizzare il cellulare. Inoltre, la connettività in auto mediante tecnologie come Android Auto ed Apple CarPlay sono compatibili con i comandi vocali, una soluzione efficiente e sicura per evitare le distrazioni e migliorare l’attenzione alla guida.

L’associazione dell’infotainment con lo smartphone rende possibile trasformare la macchina in un vero e proprio ufficio, per controllare e-mail e rispondere ai messaggi in modo semplice e pratico. Inoltre, è possibile perfezionare i tragitti, verificando in tempo reale le condizioni del traffico e le previsioni del tempo, per ridurre i tempi di percorrenza ed i consumi contenendo le spese aziendali e diminuendo le tempistiche dei viaggi.

Ecco alcuni dei modelli migliori di auto aziendale con infotainment tra cui scegliere.

Una delle vetture più apprezzate per la multimedialità è la Jeep Renegade, equipaggiata con il moderno impianto di infotainment Uconnect con schermo touchscreen da 8,4 pollici. Il dispositivo presenta la connettività Bluetooth per la sincronizzazione con lo smartphone, i comandi vocali, un eccellente sistema di navigazione, la radio digitale ed è compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay.

Il SUV Ford Kuga, disponibile nella versione diesel ed ibrida, è una delle auto aziendali con il miglior infotainment, grazie al sistema SYNC3 di ultima generazione. Questo impianto propone la radio DAB, un display touchscreen da 8 pollici, il navigatore integrato, la connettività Bluetooth e la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, con comandi vocali e chiamate di emergenza Ecall.

Eccellente infotainment per i veicoli aziendali è il Mib 2, montato su tantissime autovetture del gruppo tedesco come l’Audi A4 Avant. Il sistema ha uno schermo touchscreen da 10 pollici, permette di telefonare, rispondere alle e-mail ed ai messaggi, supporta i comandi vocali, la navigazione con visione panoramica da Google Earth, con informazioni in tempo reale sulla telemetria, il traffico e la sicurezza senza tralasciare l’intrattenimento.