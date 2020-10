Noleggio lungo termine, ecco le migliori city car

Le city car rappresentano una soluzione ottimale per chi ha bisogno di un veicolo comodo e pratico per gli spostamenti urbani. Le loro dimensioni ridotte consentono una guida agile e maggior facilità nel trovare parcheggio. Ragioni che le rendono le automobili ideali anche per i neo patentati.

Per chi desidera una buona city car, con bassi costi d’esercizio e ridotto impatto ambientale, ideali per l’uso in città, ma allo stesso tempo è alla ricerca del risparmio, il noleggio a lungo termine propone offerte ultra convenienti, anche ad anticipo zero. Il primo vantaggio in assoluto sta nel fatto di abbattere i costi per il possesso e la manutenzione del veicolo, i quali sono compresi nel canone mensile del noleggio, che rappresenta l’unica spesa da sostenere.

Nel costo del noleggio sono, infatti, inclusi tutte i costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo, la copertura assicurativa completa, il bollo auto, l’assistenza stradale H24.

Tra le migliori city car vi è sicuramente la Smart EQ Forfour, l’auto elettrica perfetta per la città, che garantisce un’autonomia sufficiente anche per spostarsi fuori dal contesto urbano. Gran cura dell’esterno, che consacrano ancora di più il carattere della Smart come vettura funzionale ed alla moda. Riesce a sorprendere per il tanto spazio a disposizione come seduta e per trasporto bagagli.

Regina incontrastata la Fiat 500 Ibrida, che la rende adatta per coloro che sono particolarmente attenti alla salvaguardia dell’ambiente, riducendo notevolmente l’emissione di CO2 nell’aria, ma anche per chi, avendo esigenza di spostarsi spesso, magari per lavoro, ha necessità di risparmiare nel costo del carburante.

In cima alla classifica anche la Fiat Panda Hybrid, tra le city car più ricercate che consente un notevole risparmio di carburante, oltre tutti i vantaggi che derivano dall’utilizzo di un veicolo di questo tipo, quali riduzione dell’inquinamento ambientale ed acustico, agevolazioni riguardanti il costo dei parcheggi ed il transito nelle aree ZTL.