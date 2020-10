Pagani. COVID-19. Un caso di positività ad Agro Solidale.

L’Azienda Consortile Agro Solidale comunica che, purtroppo, un collaboratore è risultato positivo al Covid-19 dopo un tampone effettuato nella giornata di lunedì 26 ottobre. La persona è già in quarantena presso la propria abitazione.

Smart working.

L’Azienda ha già attivato ogni protocollo previsto e posto in isolamento fiduciario tutti i dipendenti in attesa di un nuovo tampone. Pertanto, da lunedì 2 novembre, e fino a nuova comunicazione, gli uffici di Agro Solidale rimarranno chiusi e il lavoro sarà effettuato esclusivamente in modalità agile (smart working). Come da comunicato ufficiale.