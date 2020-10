Pagani. De Prisco e Sessa:”Massima attenzione sul Mercato Ortofrutticolo”

“Ci compiacciamo dell’interessamento della consigliera di Fratelli D’Italia, Enza Fezza, sulla delicata

situazione sanitaria che investe in questo momento anche il Mercato Ortofrutticolo Pagani-Nocera. Con tutto

lo spirito collaborativo che speriamo contraddistingua questo governo per il bene della città, vogliamo

rassicurarla che tutti i provvedimenti possibili sono già stati adottati da parte di questa amministrazione perché

all’interno dell’area sia salvaguardata la salute degli operatori e di tutto il comparto di filiere che ruota intorno”. Così il sindaco di Pagani Lello De Prisco e l’assessore Pietro Sessa.

“A tal proposito vogliamo sottolineare che nel momento in cui abbiamo ottenuto dall’Asl di avere un punto

Usca sul territorio paganese, abbiamo in soli due giorni individuato una sede, scegliendo non a caso proprio i

locali nel passato utilizzati dalla banca Monte Dei Paschi, situati proprio all’interno dell’area mercatale. In tal

modo gli operatori del mercato, sia afferenti all’area paganese che a quella nocerina, avranno la possibilità di

accedere al punto USCA in maniera prioritaria, assicurando controlli sanitari in loco costanti ogni qual volta .ce ne fosse necessità – prosegue la nota-.Inoltre abbiamo tenuto incontri con il liquidatore del mercato ortofrutticolo, Mirko Apa, con il direttore, Pino Scoletti, e con il presidente del Cogmo, Salvatore Nasti, per attenzionare tutte le situazioni di criticità che provengono dalle varie anime del mercato ortofrutticolo.

Siamo consapevoli della delicatezza della situazione sanitaria e lavorativa che vivono gli operatori, ancora più

amplificata in questo momento di emergenza e ci poniamo il più possibile in ascolto di tutte le esigenze che

dovessero porsi su cui possiamo dare il nostro contributo”.