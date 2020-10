Pompei. Agitazioni dei comitati per interruzione traffico in via Nolana

La notizia dell’interruzione del traffico veicolare e pedonale di via Nolana per la durata di sei giorni giustificata da lavori di manutenzione straordinaria ha creato movimenti di agitazione da parte dei comitati di quartiere e quello “no sottopassi” dei pompeiani residenti lungo l’asse Nord-Sud. Il lavori annunciati dovrebbero avere la durata di sei giorni (dal 19 al 24 ottobre 2020). “Mi sembra una durata eccessiva”. Ha esordito immediatamente il capo dell’opposizione nel consiglio comunale di Pompei, Domenico di Casola. “Mi auguro non siano in relazione al progetto dei sottopassi recentemente approvato dal precedente Consiglio Comunale, sciolto a febbraio 2020”. Sono bastate poche parole chiaramente allusive per mettere in agitazione buona parte dei pompeiani: quelli che si preoccupano per i disagi che subiranno nel percorrere percorsi diversi da via Nolana che, per chi conosce la qualità del tracciato stradale di Pompei non è poca cosa, e i pompeiani che a ragione o a torto temono che lo stop al transito tramite il percorso intermittente del passaggio a livello di via Nolana nasconda un intervento più articolato di quello dichiarato. “Diffonderemo un comunicato unitario delle varie associazioni critiche nei confronti del progetto Eav – annuncia l’ingegnere Carlo De Felice, presidente del comitato “Ni sottopassi”- intanto la prima cosa che chiediamo è il controllo dei lavori che partiranno lunedì prossimo da parte di un tecnico del Comune di Pompei al fine di verificarne lo scopo effettivo e la congruità dei tempi di sospensione del traffico da via Nolana.

Mario Cardone